MSB: "(İzmir'de düşen uçak) Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren Hava Kuvvetlerimizden 1 adet arama kurtarma helikopteri, Deniz...
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MSB: "(İzmir'de düşen uçak) Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren Hava Kuvvetlerimizden 1 adet arama kurtarma helikopteri, Deniz...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB: '(İzmir'de düşen uçak) Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren Hava Kuvvetlerimizden 1 adet arama kurtarma helikopteri, Deniz...

MSB: "(İzmir'de düşen uçak) Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren Hava Kuvvetlerimizden 1 adet arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetlerimizden 1 adet arama kurtarma helikopteri ve 1 adet İHA, Sahil Güvenlik Komutanlığından 3 adet sahil güvenlik botu ile 1 adet arama kurtarma...

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MSB: "(İzmir'de düşen uçak) Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren Hava Kuvvetlerimizden 1 adet arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetlerimizden 1 adet arama kurtarma helikopteri ve 1 adet İHA, Sahil Güvenlik Komutanlığından 3 adet sahil güvenlik botu ile 1 adet arama kurtarma uçağı görevlendirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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