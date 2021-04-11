MSB: İzmir'de düşen uçak, denizden çıkarıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İzmir'in Foça ilçesinde denize düşen KT-1 tipi uçağının denizden çıkarıldığını açıkladı.
Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, İzmir'in Foça ilçesinde denize düşen KT-1 tipi uçağının denizden çıkarıldığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "9 Nisan 2021 tarihinde eğitim uçuşu sırasında Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğrayan KT-1 tipi uçağımız, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait TCG ALEMDAR kurtarma gemisi tarafından denizden çıkarıldı" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı