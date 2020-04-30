MSB: İyon Denizi'ne düşen Kanada helikopteri için arama başlatıldı
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MSB: İyon Denizi'ne düşen Kanada helikopteri için arama başlatıldı

MSB: İyon Denizi'ne düşen Kanada helikopteri için arama başlatıldıANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, İyon Denizi'ne düşen NATO bünyesinde görev yapan Kanada birliklerine ait helikopter için arama-kurtarma çalışması başlatıldığını açıkladı.

MSB: İyon Denizi'ne düşen Kanada helikopteri için arama başlatıldı
30.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:32

MSB: İyon Denizi'ne düşen Kanada helikopteri için arama başlatıldı

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, İyon Denizi'ne düşen NATO bünyesinde görev yapan Kanada birliklerine ait helikopter için arama-kurtarma çalışması başlatıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de (SNMG-2) görevli Kanada'ya ait Frederıcton Fırkateyni'nin helikopteri, dün akşam saat 20.00'de İyon Denizi'ne düştü. SNMG-2'de görevli bulunan TCG Salihreis Fırkateyni'miz ile İtalyan Fasan Fırkateyni, düşen helikopteri ve mürettebatını arama-kurtarma çalışması başlattı" denildi.

DHA-Genel - Türkiye-Ankara - ANKARA,(DHA)

MSB: İyon Denizi'ne düşen Kanada helikopteri için arama başlatıldı

Kaynak: DHA

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