MSB: İyon Denizi'ne düşen Kanada helikopteri için arama başlatıldı MSB: İyon Denizi'ne düşen Kanada helikopteri için arama başlatıldıANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, İyon Denizi'ne düşen NATO bünyesinde görev yapan Kanada birliklerine ait helikopter için arama-kurtarma çalışması başlatıldığını açıkladı.

MSB: İyon Denizi'ne düşen Kanada helikopteri için arama başlatıldı ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, İyon Denizi'ne düşen NATO bünyesinde görev yapan Kanada birliklerine ait helikopter için arama-kurtarma çalışması başlatıldığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de (SNMG-2) görevli Kanada'ya ait Frederıcton Fırkateyni'nin helikopteri, dün akşam saat 20.00'de İyon Denizi'ne düştü. SNMG-2'de görevli bulunan TCG Salihreis Fırkateyni'miz ile İtalyan Fasan Fırkateyni, düşen helikopteri ve mürettebatını arama-kurtarma çalışması başlattı" denildi. DHA-Genel - Türkiye-Ankara - ANKARA,(DHA) Kaynak: DHA