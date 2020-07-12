MSB: "İstanbul Valiliği ile koordineli olarak Heybeliada'daki yangına müdahale için TCG Ç-144... MSB: "İstanbul Valiliği ile koordineli olarak Heybeliada'daki yangına müdahale için TCG Ç-144 Çıkarma Gemisi görevlendirilmiş, belediye yangın araçlarının Heybeliada'ya taşınması sağlanmıştır.

MSB: "İstanbul Valiliği ile koordineli olarak Heybeliada'daki yangına müdahale için TCG Ç-144 Çıkarma Gemisi görevlendirilmiş, belediye yangın araçlarının Heybeliada'ya taşınması sağlanmıştır. Deniz Harp Okulu'na ait 1 itfaiye aracı ve ekibi de bölgede çalışmalara destek sağlamaktadır." - ANKARA Kaynak: İHA