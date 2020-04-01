MSB: "İspanya ve İtalya'ya yardım malzemesi götüren uçak iniş yaptı" Milli Savunma Bakanlığı, İspanya ve İtalya'da sağlık malzemelerini taşıyan uçağın Ankara'ya iniş yaptığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, İspanya ve İtalya'da sağlık malzemelerini taşıyan uçağın Ankara'ya iniş yaptığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sabah saat 09.04'de Ankara/Etimesgut'tan havalanan uçağımız, beraberindeki sağlık malzemelerinin İspanya ve İtalya'ya teslimini tamamladı. Uçağımız ve personelimiz 13 saat süren başarılı görev sonrası Ankara/Etimesgut'a iniş yaptı" denildi. - ANKARA Kaynak: İHA