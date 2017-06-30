Msb Işık ile Katar Savunma Bakanı Savunma Alanında İkili İlişkilerin Yanısıra Körfez Bölgesindeki...

Msb Işık ile Katar Savunma Bakanı Savunma Alanında İkili İlişkilerin Yanısıra Körfez Bölgesindeki...

Msb Işık ile Katar Savunma Bakanı Savunma Alanında İkili İlişkilerin Yanısıra Körfez Bölgesindeki...