MSB: İran sınırında gerekli birlik kaydırmaları ve takviyeler yapıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca bu yılın başından itibaren 1595 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca bu yılın başından itibaren 1595 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. İran sınırında kaçak göçle mücadele kapsamında gerekli birlik kaydırmaları ve takviyelerin yapıldığı belirtildi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Hava Muhabere Binbaşı Pınar Kara, "Göreve devam edilmesi durumunda TSK unsurlarının Afganistan'da en başından beri olduğu gibi muharip bir görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında herhangi bir operasyonel görevde bulunulmayacaktır" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Hava Muhabere Binbaşı Pınar Kara, bakanlıkta düzenlediği bilgilendirme toplantısında, terörle mücadelenin artan şiddet ve kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Kara, son 2 ay içinde yurt içi ve sınır ötesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edildiğini ve 10'u büyük, 30'u orta çaplı olmak üzere 40 operasyon yapıldığını kaydetti. Binbaşı Kara, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 296, bu yılın başından itibaren ise 1595 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

'PENÇE' OPERASYONLARINDA 215 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİKara, 23 Nisan'da başlayan ve Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde eş zamanlı yapılan 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarının planlandığı gibi başarı ile devam ettiğini vurgulayarak, "Operasyonların başlangıcından bu yana 215 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca 300'e yakın mağara ve sığınak, 600'den fazla mayın ve el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiş; çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bugüne kadar ülkemize yönelik terör tehdidine karşı icra ettiğimiz tüm operasyonlarımız, başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılı, uluslararası hukuka uygun, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapılmaktadır. Mücadelemiz sadece terörle ve teröristledir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemiz ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" dedi.'İRAN SINIRINA TAKVİYE YAPILDI'Binbaşı Kara, kara hudutlarının korunması ve güvenliğinin sağlanması, teröristle mücadelede etkinliğin artırılması kapsamında; sınırlarda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik sistemleri tesis edildiğini ayrıca hudut birliklerinin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirlerin alınmasının sağlandığını kaydetti. Kara, sınır fiziki güvenlik sisteminin; modüler beton duvar, yollar, kuleler, tel engel sistemleri, aydınlatma sistemleri, kamera ve algılama sistemleri, kiriş, köprü, seddelerden oluştuğunu belirtti. Fiziki engellerin yanında sınır güvenliğinde engelleme ve yakalamaya yönelik üç kademeli emniyet sistemi oluşturulduğuna dikkat çeken Kara, "İlk kademede hudut birliklerinin gözetleme, kontrol, pusu ve devriye faaliyetleri, ikinci kademede komando unsurları ile geri bölgede, dere yataklarından geçişi engelleyecek şekilde hareketli pusu ve devriye faaliyetleri, son kademede ise jandarma unsurları ile gerekli koordine kurularak yasa dışı geçiş yapan şahısların yakalanması ve sınır dışı edilmesi faaliyetleri icra edilmektedir" dedi.'İRAN SINIRINDA GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI'Binbaşı Kara, son gelişmeler ışığında İran sınırında gerekli birlik kaydırmaları ve takviyelerin yapıldığını dile getirerek, "Hudutlarımızın güvenliği insan yoğunluklu sistemler yerine teknoloji yoğunluklu sistemlerle sağlanmaktadır. Kamera, termal kamera, radar, dürbün, fotokapan ve diğer mevcut keşif ve gözetleme vasıtalarının yanında insansız hava araçları (İHA) ve insanlı keşif uçaklarından da etkin bir şekilde istifade edilmektedir. İran sınır hattında 2019 yılında yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 74 bin 447 kişi engellenmiş, 5 bin 16 kişi yakalanmıştır. 2020 yılında 127 bin 434 şahıs engellenmiş 185 şahıs yakalanmış, 2021 yılında ise 56 bin 994 şahıs engellenmiş 542 şahıs yakalanmıştır. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde son 2 ayda, hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 bin 786 şahıs yakalanmış, 31 bin 545 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Bu şahıslar arasında 40'ı FETÖ olmak üzere toplam 74 terörist yakalanmıştır" diye konuştu.'SINIR GÜVENLİĞİ İÇİN TAKVİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'Kara, yine bu dönemde yapılan operasyonlarda; 29 bin 516 paket sigara, 369 kilogram uyuşturucu, 467 cep telefonu ve 6 muhtelif silah ele geçirildiğini kaydederek, "Sınırlarımızın güvenliği kara, deniz ve hava kuvvetleri unsurlarımızla zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sağlanmakta, son gelişmeler kapsamında sınır güvenliğine yönelik geliştirme ve takviye çalışmaları devam etmekte, 'Hudut namustur' anlayışıyla Mehmetçik sınır ihlallerini engellemek için tüm gayretiyle faaliyetlerini yürütmektedir" dedi. 'TSK'NIN AFGANİSTAN'DA MUHARİP GÖREVİ OLMAYACAK' Türkiye olarak Afgan halkı istediği sürece yanlarında olacaklarını kaydeden Kara, "Gelinen noktada diğer NATO üyesi ülkelerin silahlı kuvvetlerinin Afganistan'dan çekilme kararı almaları üzerine TSK unsurlarının halihazırda 6 yıldır sürdürdüğü ve Afganistan için son derece kritik olduğu bilinen Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının emniyetle işletilmesi görevine devam etme durumu söz konusudur. NATO görevi ve ikili anlaşmalar kapsamında 20 yıldır sürdürülen danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sonlandırılırken sadece havaalanının işletilmesine yönelik görevin sürdürülmesine ilişkin diğer ülke ve Afganistan yetkilileri ile görüşmeler devam etmektedir. Gerekli koşullar sağlandığı takdirde, Afgan halkı ve Afganistan'ın ilişkileri açısından büyük katkı sağlayan ve halihazırda da icra ettiğimiz bu görevi yerine getirmeye devam edeceğiz. Göreve devam edilmesi durumunda TSK unsurlarının Afganistan'da en başından beri olduğu gibi muharip bir görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında herhangi bir operasyonel görevde bulunulmayacaktır" diye konuştu. 'TEL ABYAD VE RESULAYN'A TÜRKİYE'DEN ELEKTRİK VERİLECEK'Suriye harekat alanlarındaki çalışmalara da değinen Kara, şunları söyledi: "Bütün insani çabalara rağmen rejim kontrolündeki Tişrin barajından Barış Pınarı bölgesine verilen elektrik 18 Nisan 2021 tarihinden itibaren kesilmiştir. Bu durum, Barış Pınarı bölgesinde yaşayan halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasını engellemekte, sosyal yaşantısını kısıtlamakta ve halkın büyük çoğunluğunun geçim kaynağı olan tarımsal faaliyetlerin yerine getirmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Buna ilaveten, Barış Pınarı bölgesinde bulunan ancak, rejim bölgesindeki Tel Tamir ve Haseke'ye su sağlayan Allouk Su Tesisine de 26 Haziran 2021 tarihinden itibaren elektrik verilmemektedir. Söz konusu elektriğin kesilmesi sonucunda, Allouk Su Tesisisindeki motorların çalışmaması sebebiyle Tel Tamir ve Haseke bölgesine su gönderilememektedir. Rejimin, Barış Pınarı bölgesi dışında yaşayan halkı cezalandırarak ülkemizi zor durumda bırakma gayretlerine rağmen Barış Pınarı bölgesi için yaptığımız sayısız katkıya yenisini eklemek adına Tel Abyad ve Resulayn'a Türkiye'den elektrik verilmesi maksadıyla yapılan çalışmalarda sona yaklaşılmıştır. Yine, Barış Pınarı bölgesindeki Sharakrak Silolarında bulunan ve harekat sürerken Rejim güçleri ile terör örgütlerince bir kısmının talan edildiği tespit edilen tahılın, öncelikle emniyeti sağlanmış, sonrasında Rusya Federasyonu ile yapılan müzakereler ve ülkemizin çabaları ile yerel halka dağıtımı 04 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiştir." 'SURİYE'DE 229 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'Ayrıca güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin de bölgedeki birlikler tarafından engellendiğini vurgulayan Kara, şunları kaydetti: "Bu kapsamda, son iki ayda Suriye Harekat Alanlarında kahraman komandolarımız tarafından, DEAŞ terör örgütü mensupları dahil olmak üzere 229 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Rejim ve destekçileri tarafından Suriye'de, TSK'nın huzur ve güvenlik ortamı sağladığı bölgelerde gerçekleşen saldırılar devam etmektedir. İdlib bölgesinde rejim tarafından yapılan topçu atışlarında birçok sivil hayatını kaybetmiştir. Ayrıca Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde varlığını sürdüren terör örgütünün sivilleri hedef alan hain saldırıları devam etmektedir. Son olarak 12 Haziran 2021 tarihinde Tel Rıfat bölgesinden Afrin şehir merkezindeki bir hastaneye yapılan füze saldırısında 14 sivil hayatını kaybederken 32 sivil yaralanmıştır. Söz konusu saldırıların sonlandırılması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmakta ve belirlenen hedefler derhal ateş altına alınarak tahrip edilmektedir. Birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Doğrudan sivil halka yönelik yapılan bu alçakça saldırıları şiddetle kınıyor, dünyanın bu insanlık suçuna sessiz kalmaması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bölgede masum ve mazlumları gözeterek Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz." ' AZERBAYCAN 'DA 344 BİN 409 METREKARE ALAN MAYINDAN TEMİZLENDİ'Binbaşı Kara, Azerbaycan ordusuna destek sağlamak amacıyla Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın ve el yapımı patlayıcı arama ve imha faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda bugüne kadar 344 bin 409 metrekare alan mayından temizlenmiştir. Kardeş ülke Azerbaycan'la yapılan ikili askeri ve iş birliği anlaşmaları kapsamında Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyon ve eğitim faaliyetlerine destek vermeye devam ederken TSK ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri; birlikte icra ettikleri tatbikatlarda, nitelikli personeli ve donanımı ile verilecek her türlü görevi yapabilecek güçte olduğunu göstermektedir. Ayrıca, 14 ve 23 Temmuz 2021 tarihleri arasında Ermenistan'ın tacizleri sonucunda 1 Azerbaycan personeli şehit olmuş ve 2 Azerbaycan personeli yaralanmıştır. Söz konusu tacizlere Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından gerekli karşılık verilmiştir. Son dönemde Ermeni tarafının taciz ve saldırılarında artış meydana gelmiştir. Bu gelişmeler göstermektedir ki; Azerbaycan'ın zaferi ile sonuçlanan Tek Vatan Harekatı sonrası Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in barışı önceleyen gayretlerine Ermenistan tarafı olumlu yanıt vermemektedir. Ermenistan'ın bölgedeki saldırgan tutumu karşısında Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetleri ile 'İki devlet, tek millet' anlayışıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz" dedi.'YUNANİSTAN, PROVOKASYONA DEVEM ETMEKTEDİR'TSK'nın Ege'de, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ettiğini dile getiren Kara, "Yunanistan, tüm olumlu ve yapıcı çabalarımıza rağmen provokasyona, hukuk dışı ve saldırgan söylemlerine devam etmektedir. Yunanistan'ın ihlal uygulamalarına mütekabiliyet çerçevesinde aynıyla karşılık verme zorunluluğu doğmuştur. Bu kapsamda, 22 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan seyir duyuruları ile Ege Denizi uluslararası sularında eğitim sahalarımız ilan edilmiştir. Aynı zamanda Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de oluşturmaya çalıştığı Türkiye karşıtı cepheyi üçüncü ülkeler ve organizasyonlar ile iş birliği ve anlaşmalar yaparak genişletme ve Yunan yetkililerinin Türkiye aleyhinde açıklamalarda bulunarak uluslararası kamuoyunda hukuk tanımayan ve bölgesel gerginliği tırmandıran taraf kendileri olmasına rağmen, Türkiye'ymiş gibi gösterme; iki ülke arasındaki problemleri AB, ABD ve NATO problemi yapma çabaları devam etmektedir" dedi.'YUNANİSTAN'IN BARIŞÇIL OLMADIĞINI ORTAYA KOYMAKTA'Doğu Ege Adaları ve Akdeniz'de bulunan Meis Adası'nın gayri askeri ve silahsızlandırılmış statüsünün; 1913 Altı Büyük Devlet Kararı, 1923 Lozan Barış Antlaşması ve 1947 Paris Barış Antlaşması ile düzenlendiğini hatırlatan Kara, "Yunanistan'ın, Türkiye'nin barışçıl yaklaşımına rağmen Türkiye'yi tehdit olarak görme algısı yaratarak gayri askeri statüdeki silahlandırılmaması gereken adaları silahlandırması, egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklara sahip çıkmak gibi saldırgan bir tutum içine girmesi hukuk tanımazlığın başka bir boyutunu gözler önüne sererken, bir taraftan da silahlanma yarışına girmesi barışçıl, siyasal çözümden yana olmadığını, saldırganlıktan medet umduğunu açıkça ortaya koymaktadır" diye konuştu. 'SİLAHLANMA POLİTİKASININ ETKİSİ OLMAZ'Kara, son dönemde Yunanistan'ın silahlanma politikasının yakından izlendiğini kaydederek, "Bu gayretlerinin bölgenin güç dengelerine herhangi bir etkisi olmadığı gibi gerginliği tırmandırma amacı güttüğü de aşikardır. Türkiye, başından beri sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı diyalog ve görüşmeler yoluyla, barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanadır ve bu tutumunu kararlılıkla da sürdürmektedir. Ege ve Akdeniz'in barış denizi olması ve tarafların refahına katkı sağlamaları için bir taraftan istişari görüşmeleri yaparken diğer taraftan NATO'da ayrıştırma usulleri görüşmeleri yapmamızın yanı sıra daha önce ikisi Atina'da biri Ankara'da olmak üzere güven artırıcı önlemler çerçevesinde yapılan üç toplantının ardından dördüncü toplantının da Ankara'da yapılması davetimizi yineliyoruz" dedi. KAÇAK GÖÇLE MÜCADELEDE İLAVE TEDBİRLERÖte yandan güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik teknik çalışmaların ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Güvenlik kaynakları, Türkiye'ye gelen Afgan göçmen sayısında artış olduğu yönündeki iddialar ilgili de bu konuda sosyal medyada paylaşılan görüntülerin çoğunun güncel olmadığı ve görüntülerin Türkiye sınırlarına ait olmadığını ifade ederek, TSK'nın hudut konusunda çok hassas olduğunu, kaçak göçle mücadele konusunda İran sınırında ilave tedbirler alındığını ve tedbirlerin artarak devam edeceğini vurguladı.Güvenlik kaynakları, Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) da ağustos ayının ilk haftası içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirleyeceği tarihte toplanmasının beklendiğini belirtti.'SARIKLI AMİRAL', YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNDAGüvenlik kaynakları, askeri üniforma üzerine giydiği sarık ve cübbesiyle fotoğrafları ortaya çıkan ve kamuoyunda uzun süre tartışılan Tuğamiral Mehmet Sarı'nın şu anda görevde olmadığını, Yüksek Disiplin Kurulu işlemlerinin devam ettiğini belirtti.Kaynaklar, dün Polatlı ilçesinde Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'ndaki otları dışarıdan yakarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan kişinin ise akli dengesinin yerinde olmadığını yönelik bilgi olduğunu söyledi.ABD'DEN DEDEAĞAÇ'A YAPILAN ASKER SEVKİYATIGüvenlik kaynakları ayrıca ABD'nin, Yunanistan'da bulunan ve Türk sınırına 30 kilometre uzaklıkta olan Dedeağaç Limanı'na getirdiği asker ve tanklarla ilgili de ABD'nin geçen hafta rotasyon kapsamında Dedeağaç'a bir tümen karargahı getirdiğini, 3 bin 800 personelin Dedeağaç'tan Romanya ve Bulgaristan'a intikal edip geri döndüğünü ve eğitim amaçlı olduğunu belirterek, bu konunun yakından takip edildiğini kaydetti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan