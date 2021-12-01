İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişi yakalandı - Haberler
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İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişi yakalandı

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Van'da görevli hudut birlikleri, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.

İncelemede, yakalananlardan birinin terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu belirlendi.

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AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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