İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişi yakalandı
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, Van'da görevli hudut birlikleri, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.
İncelemede, yakalananlardan birinin terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu belirlendi.
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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