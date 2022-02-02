MSB: "Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı 'Kış...
MSB: "Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı 'Kış Kartalı' hava harekatı icra edildi.
MSB: "Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı 'Kış Kartalı' hava harekatı icra edildi."
AA / Sarp Özer - Güncel