MSB: "Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK'lı terörist kara ateş destek vasıtaları...

MSB: "Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK'lı terörist kara ateş destek vasıtaları ve komandoların başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.