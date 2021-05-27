MSB: "Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK'lı terörist kara ateş destek vasıtaları ve komandoların başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.
MSB: "Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK'lı terörist kara ateş destek vasıtaları ve komandoların başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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MSB: "Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK'lı terörist kara ateş destek vasıtaları... - Haberler
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