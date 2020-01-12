12.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:41

MSB: "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında, azim ve kararlılıkla devam edecek." - ANKARA

Kaynak: İHA