MSB: "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla...
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MSB: "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla...

MSB: "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

12.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:41
MSB:

MSB: " kuzeyindeki bölgesinde tespit edilen 2 'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında, azim ve kararlılıkla devam edecek." - ANKARA

Kaynak: İHA
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