MSB: Irak kuzeyinde PKK'ya ait 4 el bombası ele geçirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde, terör örgütü PKK'ya ait 4 el bombası ele geçirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde, terör örgütü PKK'ya ait 4 el bombası ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Komando birliklerimiz tarafından Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK'ya ait 4 el bombası ile termal kameradan gizlenmek için kullanılan 2 takım elbise ve muhtelif malzemeler ele geçirildi" denildi.

Kaynak: DHA