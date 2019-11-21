21.11.2019 09:54 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:59

MSB: "Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri gri kategoride olmak üzere 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu." - ANKARA

Kaynak: İHA