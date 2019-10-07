07.10.2019 22:01

MSB: "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA'ların katılımı ile düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA