MSB: Irak kuzeyinde en az 4 terörist etkisiz hale getirildi



Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatında en az 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatı ile en az 4 PKK'lı bölücü terörist daha etkisiz hale getirildi."



ANKARA, -

Kaynak: DHA