MSB: Irak kuzeyinde en az 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatında en az 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatında en az 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatı ile en az 4 PKK'lı bölücü terörist daha etkisiz hale getirildi."
ANKARA, -
Kaynak: DHA
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