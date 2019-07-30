MSB: Irak kuzeyinde en az 4 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatında en az 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatı ile en az 4 PKK'lı bölücü terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA

- Ankara