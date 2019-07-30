MSB: Irak kuzeyinde en az 4 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatında en az 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatında en az 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatı ile en az 4 PKK'lı bölücü terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
- Ankara
Kaynak: DHA
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