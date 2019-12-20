20.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:20

MSB: "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe 1 ve 2 operasyonları kapsamında; 9 adet 5 kg bidonlara tuzaklanmış EYP, 8 adet mayın, havan namlusu ve bunlara ait malzemeler ele geçirilerek imha edildi." - ANKARA

Kaynak: İHA