MSB: Irak kuzeyinde 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Haberler » Güncel » MSB: Irak kuzeyinde 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Haber

MSB: Irak kuzeyinde 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava destekli operasyona 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

04.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:14
MSB: Irak kuzeyinde 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyinde düzenlenen hava destekli operasyona 9 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

ANKARA,


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler