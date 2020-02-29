MSB: Irak kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

29.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:20
MSB: Irak kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, kuzeyi ve Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi. 

 


Kaynak: DHA

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