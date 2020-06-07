MSB: Irak kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Irak kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
07.06.2020 17:47 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:47

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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