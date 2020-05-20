MSB: Irak kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Irak kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:18

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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