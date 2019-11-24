MSB: Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı teröristin, SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

24.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:04
MSB: Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, kuzeyi Zap bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 3 'lı teröristin, SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi. 

ANKARA,


Kaynak: DHA
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