MSB: Irak kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
30.07.2020 08:57 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:24
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor" denildi.
Kaynak: DHA