MSB: Irak Kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

21.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:35

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA