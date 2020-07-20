MSB: Irak kuzeyinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
20.07.2020 19:03 | Son Güncelleme: 20.07.2020 19:59
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor" denildi.
Kaynak: DHA