MSB: Irak kuzeyinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak kuzeyinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığındaki PKK'lı 3 teröristin, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

21.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:54
MSB: Irak kuzeyinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığındaki PKK'lı 3 teröristin, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.


Kaynak: DHA
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