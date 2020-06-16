MSB: Irak kuzeyinde, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak kuzeyinde, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, ani hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: Irak kuzeyinde, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
16.06.2020 13:24 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:00

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, ani hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği ani hava harekatı neticesinde başarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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