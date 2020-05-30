MSB: Irak kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB: Irak kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: Irak kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

ANKARA,

Kaynak: DHA