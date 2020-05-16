MSB: Irak kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MSB: Irak kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
16.05.2020 13:42 | Son Güncelleme: 16.05.2020 13:42

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor" denildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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