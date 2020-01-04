MSB: Irak kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Haberler » Güncel » MSB: Irak kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Haber

MSB: Irak kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

04.01.2020 12:53 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:53
MSB: Irak kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler