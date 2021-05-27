MSB: Irak kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe-Şimşek' operasyonunda 10, 'Pençe-Yıldırım' bölgesinde 1 olmak üzere 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe-Şimşek' operasyonunda 10, 'Pençe-Yıldırım' bölgesinde 1 olmak üzere 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin pençesinden kaçış yok. Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonunda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK'lı terörist kara ateş destek vasıtalarımız ve komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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