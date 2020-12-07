MSB: Irak kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MSB: Irak kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

07.12.2020 09:36 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:45
MSB: Irak kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin ve Zap bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin ve Zap bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Akif Ersoy Ayşe Keşir Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Hakan Yılmaz Şevket Çoruh Pelin Öztekin
Spor Erol Bulut Caner Erkin Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MSB: Irak kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 11:06:16. #1.14#
title