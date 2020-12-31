MSB: Irak kuzeyinde 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak kuzeyinde 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi

31.12.2020 21:55 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:59
MSB: Irak kuzeyinde 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina ve Haftanin bölgelerinde 10 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina ve Haftanin bölgelerinde 10 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tüm yıl boyunca olduğu gibi 2020'nin son saatlerinde de terörle mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Metina ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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