MSB: "Irak kuzeyi Metina bölgesinden saldırı maksatlı olarak yurt içine sızmaya çalışan 2 PKK'lı...
MSB: "Irak kuzeyi Metina bölgesinden saldırı maksatlı olarak yurt içine sızmaya çalışan 2 PKK'lı bölücü terörist, hudut birliklerimizin düzenlediği operasyonla silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
MSB: "Irak kuzeyi Metina bölgesinden saldırı maksatlı olarak yurt içine sızmaya çalışan 2 PKK'lı bölücü terörist, hudut birliklerimizin düzenlediği operasyonla silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Şiddet iddiasıyla gündeme gelen Metin Yıldız, eski sevgilisi programa bağlanınca yayını terk etmek istedi
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri