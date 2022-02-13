MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa