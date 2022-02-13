MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." - Haberler
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MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB:

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Pençe Operasyonları, Irak, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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