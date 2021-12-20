MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale...
AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi.
AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
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