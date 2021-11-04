MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde 2 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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