Irak'ın kuzeyinde, Mehmetçiğin elleri tetikte

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde operasyonlara devam eden Mehmetçiğin elleri tetikte çekilen fotoğraflarını paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde operasyonlara devam eden Mehmetçiğin elleri tetikte çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinin zorlu arazisine rağmen kahraman Mehmetçik, her bir teröristi etkisiz hale getirmek için operasyonlara aralıksız devam ediyor" denildi.

Bakanlık, komandoların arazide elleri tetikte çekilen fotoğraflarını da paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı