Irak'ın kuzeyinde, Mehmetçiğin elleri tetikte
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Irak'ın kuzeyinde, Mehmetçiğin elleri tetikte

Irak'ın kuzeyinde, Mehmetçiğin elleri tetikte
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde operasyonlara devam eden Mehmetçiğin elleri tetikte çekilen fotoğraflarını paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde operasyonlara devam eden Mehmetçiğin elleri tetikte çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinin zorlu arazisine rağmen kahraman Mehmetçik, her bir teröristi etkisiz hale getirmek için operasyonlara aralıksız devam ediyor" denildi.

Bakanlık, komandoların arazide elleri tetikte çekilen fotoğraflarını da paylaştı.

Irak'ın kuzeyinde, Mehmetçiğin elleri tetikte
Irak'ın kuzeyinde, Mehmetçiğin elleri tetikte
Irak'ın kuzeyinde, Mehmetçiğin elleri tetikte

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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