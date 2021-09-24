MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirlendi. - Haberler
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MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirlendi.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
MSB:

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirlendi.

MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen hava harekatında 2 Pkk'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirlendi. Böylece bölgeye düzenlenen hava harekatında toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu." - ANKARA

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Haber: MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirlendi. - Haberler
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