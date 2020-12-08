MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
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MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

08.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:40
MSB:

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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