MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
08.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:40
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen