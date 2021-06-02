Son dakika haber... MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haber... MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber... MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-Şimşek' operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-Şimşek' operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist, kara ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi.

ANARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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