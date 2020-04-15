MSB: Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Kandil Dağı, Irak, PKK, Güncel

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de PKK'lı 4 teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

15.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:40
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de PKK'lı 4 teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 4 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA

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