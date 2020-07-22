MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
22.07.2020 19:05 | Son Güncelleme: 22.07.2020 19:12
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, kararlılıkla sürdürülen operasyonlar sonucunda, Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.
Kaynak: AA