MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li...
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MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist ise komandolarca etkisiz hale getirildi.

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist ise komandolarca etkisiz hale getirildi."

MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li...
MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li...
MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li...
MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek

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MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li... - Haberler
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