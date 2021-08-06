MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li...

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist ise komandolarca etkisiz hale getirildi.

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist ise komandolarca etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı