MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist ise komandolarca etkisiz hale getirildi.
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist ise komandolarca etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.