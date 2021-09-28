Son dakika haber | Irak'ın kuzeyi ile Pençe-Yıldırım bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 2, komandolar tarafından Pençe-Yıldırım bölgesinde yürütülen operasyonlarda da 2 olmak üzere 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 2, komandolar tarafından Pençe-Yıldırım bölgesinde yürütülen operasyonlarda da 2 olmak üzere 4 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından hava harekatının görüntülerine yer verilerek yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 2 PKK'lı terörist komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
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