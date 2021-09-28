Son dakika haber | Irak'ın kuzeyi ile Pençe-Yıldırım bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Irak'ın kuzeyi ile Pençe-Yıldırım bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Irak'ın kuzeyi ile Pençe-Yıldırım bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 2, komandolar tarafından Pençe-Yıldırım bölgesinde yürütülen operasyonlarda da 2 olmak üzere 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 2, komandolar tarafından Pençe-Yıldırım bölgesinde yürütülen operasyonlarda da 2 olmak üzere 4 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından hava harekatının görüntülerine yer verilerek yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 2 PKK'lı terörist komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri
Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi

Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi

 MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin...

MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin...

 MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Abdullah Öcalan Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Mehmet Topal Alex Teixeira Ali Palabıyık Mario Balotelli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber | Irak'ın kuzeyi ile Pençe-Yıldırım bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 10:43:33. #1.12#