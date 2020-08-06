MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı terörist teslim oldu Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kararlı operasyonları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı terörist daha Şırnak-Cizre'deki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA