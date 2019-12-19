MSB: "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Şırnak Silopi'de hudut...
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MSB: "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Şırnak Silopi'de hudut...

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Şırnak Silopi'de hudut karakoluna teslim oldu.

19.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:59
MSB:

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 'lı terörist daha Şırnak 'de hudut karakoluna teslim oldu. Böylece son bir haftada yurt dışında terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 10'a ulaştı." - ANKARA

Kaynak: İHA
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