MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirilirken, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı...
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirilirken, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 Pkk'lı terörist Siha ile etkisiz hale getirilirken, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet