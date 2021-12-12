MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirilirken, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı... - Haberler
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MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirilirken, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı...

MSB:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirilirken, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 Pkk'lı terörist Siha ile etkisiz hale getirilirken, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA

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