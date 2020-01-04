MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü...
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
04.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:43
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." - ANKARA
Kaynak: İHA
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